В Энергодаре 11 марта будет зеленый коридор: будут ехать за фурами от Красного Креста

После всех согласований Энергодарский городской глава Дмитрий Орлов детализировал информацию для тех, кто намерен уехать из города завтра вслед за пустыми фурами Красного Креста.

Соответствующие фуры привезли сегодня в Энергодар гуманитарный груз.

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Что известно о зеленом коридоре в Энергодаре

Дмитрий Орлов отмечает, что будет сформирован зеленый коридор для граждан на своих автомобилях.

Сбор всех желающих на выезд состоится 11 марта, в 8:00 на улице Курчатова, возле "красного" дома.

Всех, кто планирует эвакуироваться, просят позаботиться о маркировке своих авто красным крестом (в правом верхнем углу лобового стекла). Также советуют взять документы, личные вещи, минимальный запас воды и продуктов. Кроме этого следует зарядить мобильные устройства и павербанки.

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