В Сумах был артобстрел, сейчас уличные бои: жителей просят оставаться в укрытиях

Утром 2 марта в Сумах был артобстрел, продолжаются уличные бои. Местных жителей просят быть осторожными и оставаться в укрытиях

Враг продолжает атаковать Сумы. На улицах города небезопасно. Людей призывают не покидать укрытия.

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Артобстрел и уличные бои в Сумах

Утром 2 марта в Сумах был артобстрел. В городе раздался мощный взрыв. Вероятно, прилетел снаряд САУ-150. Сейчас в Сумах продолжаются уличные бои.

В военной администрации местное население просят быть осторожными и не выходить на улицу.

Напомним, примерно в 7:39 в Сумах сообщили о воздушной тревоге.

Врагу не удается удерживать в окружении Сумы

В Генштабе Вооруженных сил сообщили, что россияне предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении Сумы, Лебедин и Ахтырку. Украинские защитники не разрешают врагу оккупировать эти территории.

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