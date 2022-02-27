В Сумах из-за вражеских обстрелов погиб гражданский

Вражеские обстрелы в Сумах привели к гибели мирного жителя. Известно и о травмированной женщине.

В жилом секторе возник пожар. Спасатели его уже ликвидировали.

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Артобстрел в Сумах привел к пожару и гибели мирного жителя

В Сумах в результате вражеских артиллерийских обстрелов начался пожар в жилом секторе. Это произошло в 18:39 по улице Сельхозтехника.

Пожар был ликвидирован. К сожалению, в разрушенном доме при разборе конструкций нашли тело мужчины.

Еще одна женщина получила травмы, ее госпитализировали.

Пожар в Сумах: видео ДСНС

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