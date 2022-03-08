В Сумах от авиуадара погибли 19 взрослых и 2 детей

8 марта 2022 , 11:21
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Источник:

Офис Генерального прокурора

От авиаудара оккупантов Сумах погиб 21 человек. Среди них – 2 детей. В Офисе Генерального прокурора сообщили, что начато досудебное расследование.

7 марта российские оккупанты обстреляли жилые дома в Сумах. Из-за бомбежки был полностью разрушен 1 дом. 16 зданий – частично разрушены.

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По данным следствия, оккупанты в очередной раз нарушили правила ведения войны.

Предварительно в ходе проведения осмотра по месту авиаудара по состоянию на 7 утра обнаружен 21 погибший, среди которых 2 ребенка. Количество пострадавших устанавливается,
– сообщили в Офисе Генпрокурора.

 

Автор: Ярослава Прадід