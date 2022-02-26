В Сумах продолжаются бои в окрестностях города

Российские оккупационные войска продолжают атаки в направлении города Сумы. Однако наши защитники оказывают им должное сопротивление.

Из-за боев в окрестностях местные власти призывают мирных жителей оставаться дома. Кроме того, людей просят держаться подальше от окон.

Обратите внимание В Харькове слышны залпы, упали снаряды

Военная администрация обратилась к гражданам с оговоркой. Причина в том, что вражеская авиация сбрасывает опасные предметы.

Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает,

– сообщили в администрации.

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