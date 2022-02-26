Через бої на околицях місцева влада закликає мирних жителів залишатися вдома. Крім того, людей просять триматися подалі від вікон.

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Військова адміністрація звернулася до громадян із застереженням. Причиною є те, що ворожа авіація скидає небезпечні предмети.

Авіація по області розкидає дитячі іграшки, мобільні телефони, цінні речі. Все начинене вибухівкою. Це не фейк. Це інформація від військових. Тому ніхто нічого не піднімає,

– повідомили в адміністрації.

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