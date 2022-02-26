Відповідну інформацію близько 12:00 години повідомили місцеві жителі, пише Суспільне Харків.

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Майже у всіх районах Харкова було чутно чотири залпи. Свідки повідомляють про падіння снарядів в районі житлового масиву ХТЗ (Харківський тракторний завод – 24 канал),

– зазначають ЗМІ.

У Харкові змінили старт комендантської години. Відтепер вона розпочинатиметься о 18:00 годині.

Текст публікації Суспільного Харків:

Близько 12:00 майже у всіх районах Харкова було чутно чотири залпи. Свідки повідомляють про падіння снарядів в районі житлового масиву ХТЗ