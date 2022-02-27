В Сумах пылает вражеский блокпост возле Химпрома: красноречивое видео
Блокпост российских кафиров горит в Сумах. У захватчиков не было никакого шанса на успех.
Соответствующие кадры показал в своем телеграмме Дмитрий Живицкий, глава Сумской облгосадминистрации. "Слава нашим ребятам", – отметил он.
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Суммы противостоят агрессору
Сумчане дали отпор российскому захватчику. На обнародованном чиновником видео видна вражеская военная техника, охваченная огнем. По словам Живицкого, эти кадры сняты возле Сумыхимпрома – завода химической промышленности.
Горит блокпост кафиров в Сумах: смотрите видео
Утром 27 февраля в Сумской ОГА предупреждали, что в областной центр направляется большая колонна вражеской техники. Местные жители призывали быть осторожными.
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