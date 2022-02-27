Відповідні кадри показав у своєму телеграмі Дмитро Живицький, голова Сумської обласної державної адміністрації. "Слава нашим хлопцям", – зазначив він.

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Суми протистоять агресору

Сумчани дали відсіч російському загарбнику. На оприлюдненому чиновником відео видно ворожу військову техніку, охоплену вогнем. За словами Живицького, ці кадри зняті біля Сумихімпрому – заводу хімічної промисловості.

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Зранку 27 лютого у Сумській ОДА попереджали, що до обласного центру прямує велика колона ворожої техніки. Місцевих мешканців закликали бути обережними.

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