В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший из-за вражеских обстрелов

Спасатели в Сумах 19 марта ликвидировали масштабный пожар складского здания. Огонь вспыхнул после обстрела со стороны российских оккупантов.

Ликвидировать пожар удалось во второй половине дня. Пламя вспыхнуло из-за вражеских обстрелов 18 марта около 16:00.

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В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар складского здания, возникший из-за вражеских обстрелов,

– говорится в сообщении.

Пресс-служба ГСЧС сообщила, что площадь пожара составила более 6 тысяч квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли более 60 спасателей.

Спасателям удалось не допустить перебрасывание пламени на рядом расположенные другие складские здания. К счастью, информации о пострадавших или погибших нет.

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