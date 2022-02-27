В Сумах угроза артиллерийских обстрелов: раздается сирена, всем в укрытие
27 февраля 2022 , 21:26Читати новину українською
Источник:Суспильне Сумы
Суммы продолжают находиться в опасности из-за обстрелов российских оккупантов. Гражданских просят быть очень осторожными и идти в укрытие сразу, как раздается сирена.
Российские оккупанты продолжают атаковать город Сумы. Как сообщила разведка, в сторону города направлялась вражеская колонна с "Градами".
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Угроза обстрела Сум
Сейчас в Сумах раздается сирена, оповещающая город об опасности. Жителей просят уйти в укрытие и оставаться в безопасном месте до соответствующего сигнала. Враг может обстрелять город из артиллерии.
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