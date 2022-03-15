В Сумах и районе – воздушная тревога, немедленно в укрытие

Поздним вечером 15 марта в Сумах и Сумском районе снова зазвучали предупредительные сирены. Воздушная тревога была объявлена в 23:44.

Сохраняйте, пожалуйста, спокойствие. Как можно скорее спрячьтесь в ближайшем к вам укрытии. Возьмите туда с собой самые необходимые вещи.

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Помогите добраться в укрытие также близким и соседям. Не выходите оттуда, пока не услышите сигнал об отбое тревоги. Об этом будут извещать официальные ресурсы.

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