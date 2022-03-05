В Сумах возможны уличные бои: гражданских призывают не выходить на улицы

Угроза уличных сражений в Сумах. Вниманию местных жителей: оставайтесь дома, в безопасном месте!

Заметим, что в целом ситуация в Сумской области сложная. Только 4 марта оккупанты нанесли там мощный авиаудар.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Город Ахтырка – без тепла и электроэнергии, погибли 5 работников ТЭЦ. Ранее глава ОВА сообщил, что вражеские войска продолжают перемещение техники, их колонны двигаются в направлении Сум.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!