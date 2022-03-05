В Сумах возможны уличные бои: гражданских призывают не выходить на улицы

5 марта 2022 , 05:43
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Источник:

Суспільне

Угроза уличных сражений в Сумах. Вниманию местных жителей: оставайтесь дома, в безопасном месте!

Заметим, что в целом ситуация в Сумской области сложная. Только 4 марта оккупанты нанесли там мощный авиаудар.

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Город Ахтырка – без тепла и электроэнергии, погибли 5 работников ТЭЦ. Ранее глава ОВА сообщил, что вражеские войска продолжают перемещение техники, их колонны двигаются в направлении Сум.

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Автор: Олесь Друкач