В Сумах возможны уличные бои: гражданских призывают не выходить на улицы
5 марта 2022 , 05:43Читати новину українською
Источник:Суспільне
Угроза уличных сражений в Сумах. Вниманию местных жителей: оставайтесь дома, в безопасном месте!
Заметим, что в целом ситуация в Сумской области сложная. Только 4 марта оккупанты нанесли там мощный авиаудар.
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Город Ахтырка – без тепла и электроэнергии, погибли 5 работников ТЭЦ. Ранее глава ОВА сообщил, что вражеские войска продолжают перемещение техники, их колонны двигаются в направлении Сум.
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