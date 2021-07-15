В Сумах ввели комендантский час для детей: когда им можно отдыхать

В Сумах городской совет ввел комендантский час для детей. Ограничения ввели для предупреждения преступлений и употребления алкоголя.

Соответствующее решение приняли 14 июля. Городские власти заявили, что будут контролировать выполнение требований.

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В Сумах ввели комендантский час для детей

Запрещают нахождение в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сум,

– заявили в горсовете.

Запрет действует для детей до 16 лет – с 22:00 до 6:00 часов. В это время дети не могут находиться на улице без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Почему ввели ограничения

В "запрещенное" время владельцы заведений или уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Власти заявили, что заботятся о здоровье и безопасность детей – в частности о предупреждении:

криминогенных обстоятельств в подростковой среде на территории города,

совершения противоправных действий детьми,

распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков,

продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.

Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых,

– пояснил городской голова Александр Лысенко.

Добавили, что в случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности согласно законодательству.

Также усилят контроль за соблюдением запрета на реализацию детям в возрасте до 18 лет табачных изделий и алкоголя, а также их распитие в общественных местах.

Обеспечить проведение совместных рейдов один раз в квартал должны Управление образования и науки, Центр социальных служб, отдел торговли, быта и защиты прав потребителей, Сумское районное управление полиции.

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