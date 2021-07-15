В Сумах ввели комендантский час для детей: когда им можно отдыхать

15 июля 2021 , 12:18
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Источник:

Сумской городской совет

В Сумах городской совет ввел комендантский час для детей. Ограничения ввели для предупреждения преступлений и употребления алкоголя.

Соответствующее решение приняли 14 июля. Городские власти заявили, что будут контролировать выполнение требований.

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В Сумах ввели комендантский час для детей

Запрещают нахождение в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сум,
– заявили в горсовете.

Запрет действует для детей до 16 лет – с 22:00 до 6:00 часов. В это время дети не могут находиться на улице без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

Обратите внимание! В "запрещенное" время владельцы заведений или уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

Почему ввели ограничения

Власти заявили, что заботятся о здоровье и безопасность детей – в частности о предупреждении:

  • криминогенных обстоятельств в подростковой среде на территории города,
  • совершения противоправных действий детьми,
  • распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков,
  • продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.

Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых,
– пояснил городской голова Александр Лысенко.

Добавили, что в случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности согласно законодательству.

Обратите внимание! Также усилят контроль за соблюдением запрета на реализацию детям в возрасте до 18 лет табачных изделий и алкоголя, а также их распитие в общественных местах.

Обеспечить проведение совместных рейдов один раз в квартал должны Управление образования и науки, Центр социальных служб, отдел торговли, быта и защиты прав потребителей, Сумское районное управление полиции.

Последние трагедии из-за поведения детей

  • В Измаиле, что в Одесской области, 14 июля ребята с девушками организовали дискотеку прямо в маршрутке. Подростки громко включили музыку и откровенно под нее танцевали. В сети появилось соответствующее видео.
  • На Черниговщине 13 июля утонули 2 братьев: 14 и 10 лет. Они без разрешения родителей купались в местном пруду.
  • 13 июля в Харькове двое девочек-подростков подрались посреди улицы. Их товарищи в этот момент стояли вокруг, а некоторые даже снимали это "действо".
Автор: Діана Квасневська