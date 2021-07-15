В Сумах ввели комендантский час для детей: когда им можно отдыхать
Источник:Сумской городской совет
В Сумах городской совет ввел комендантский час для детей. Ограничения ввели для предупреждения преступлений и употребления алкоголя.
Соответствующее решение приняли 14 июля. Городские власти заявили, что будут контролировать выполнение требований.
Заметьте Правила поведения детей во время летних каникул: что нужно напомнить ученикам
В Сумах ввели комендантский час для детей
Запрещают нахождение в заведениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сум,
– заявили в горсовете.
Запрет действует для детей до 16 лет – с 22:00 до 6:00 часов. В это время дети не могут находиться на улице без присутствия одного из родителей или иного законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.Обратите внимание! В "запрещенное" время владельцы заведений или уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.
Почему ввели ограничения
Власти заявили, что заботятся о здоровье и безопасность детей – в частности о предупреждении:
- криминогенных обстоятельств в подростковой среде на территории города,
- совершения противоправных действий детьми,
- распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков,
- продажи подросткам спиртных напитков и вовлечение их в пьянство.
Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых,
– пояснил городской голова Александр Лысенко.
Добавили, что в случае выявления нарушений, родителей или лиц, их заменяющих, будут привлекать к административной ответственности согласно законодательству.Обратите внимание! Также усилят контроль за соблюдением запрета на реализацию детям в возрасте до 18 лет табачных изделий и алкоголя, а также их распитие в общественных местах.
Обеспечить проведение совместных рейдов один раз в квартал должны Управление образования и науки, Центр социальных служб, отдел торговли, быта и защиты прав потребителей, Сумское районное управление полиции.
Последние трагедии из-за поведения детей
- В Измаиле, что в Одесской области, 14 июля ребята с девушками организовали дискотеку прямо в маршрутке. Подростки громко включили музыку и откровенно под нее танцевали. В сети появилось соответствующее видео.
- На Черниговщине 13 июля утонули 2 братьев: 14 и 10 лет. Они без разрешения родителей купались в местном пруду.
- 13 июля в Харькове двое девочек-подростков подрались посреди улицы. Их товарищи в этот момент стояли вокруг, а некоторые даже снимали это "действо".