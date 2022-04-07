В Сумах задержан 60-летний мужчина, который собирал данные для военных России, – Живицкий

7 апреля 2022 , 05:07
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Дмитрий Живицкий в телеграме

Дмитрий Живицкий заявил, что Сумскую область продолжают восстанавливать после нашествия российских оккупантов. По его словам, работы очень много.

Глава военно-гражданской администрации сообщил, что постоянно находится в общинах, наиболее пострадавших за эти полтора месяца от врага.

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Продолжаем восстанавливать Сумщину после нашествия орков. Это больше похоже на набег дикарей с оружием, чем на "вторую армию мира". Работы много, все, что можно – восстановим. Вот только жизнь наших людей уже не вернем никогда,
– отметил Дмитрий Живицкий.

Глава ОВА также рассказал, что в это время в Сумах за подрывную деятельность задержали 60-летнего мужчину.

  • Он собирал данные для передачи оккупантам;
  • Сейчас его содержат под стражей.

Кроме этого, в селе Слобода на огородах у людей, в 300 метрах от жилых домов, была обнаружена деформированная авиабомба ФАБ-500ШР, которая не взорвалась.

Спасатели и полиция российский снаряд обезвредили, угрозы населению он  не представляет.

Автор: Олег Васьків