Сумскую область ночью атаковали 3 "Шахеда": есть попадание в детский лагерь
Источник:Сумская ОВА
В ночь на 20 июля российская армия атаковала Сумы тремя беспилотниками. Есть попадание в здание внешкольного оздоровительного заведения.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Известно, что Силы ПВО уничтожили 2 из 3 выпущенных "Шахедов".
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Сегодня ночью, около 01:30 Сумы атаковали три БПЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит. Второй – подбит Силами ПВО ВСУ,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что третий дрон россиян попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате "прилета" повреждено здание заведения. Возник пожар. Его удалось ликвидировать.
Также в ОВА сообщили, что ранения получила медицинская сестра заведения. На месте происшествия бригада скорой помощи оказала ей помощь.
Очередная массированная атака: главное
- Россия атаковала этой ночью ряд областей Юга и Востока Украины: в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших; в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
- По данным пресс-секретаря ОК "Юг" Наталии Гуменюк, этой ночью была применена массированная смешанная ракетно-дроновая атака. Во время нее российская армия применила ракеты и дроны разного типа.
- Общее количество воздушных целей было далеко за два десятка.