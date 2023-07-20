Сумскую область ночью атаковали 3 "Шахеда": есть попадание в детский лагерь

В ночь на 20 июля российская армия атаковала Сумы тремя беспилотниками. Есть попадание в здание внешкольного оздоровительного заведения.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации. Известно, что Силы ПВО уничтожили 2 из 3 выпущенных "Шахедов".

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Сегодня ночью, около 01:30 Сумы атаковали три БПЛА типа "Shahed 136". Один из них сбит. Второй – подбит Силами ПВО ВСУ,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что третий дрон россиян попал в здание внешкольного оздоровительного заведения. В результате "прилета" повреждено здание заведения. Возник пожар. Его удалось ликвидировать.

Также в ОВА сообщили, что ранения получила медицинская сестра заведения. На месте происшествия бригада скорой помощи оказала ей помощь.

Очередная массированная атака: главное