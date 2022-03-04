Сумщина и Черниговщина дерутся: они спасают Киев от осады

В Сумской и Черниговской области продолжаются боевые действия. Наши военные дают оккупантам отпор.

Так они спасают Киев от осады. Ведь сейчас российские захватчики пытаются оцепить нашу столицу.

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Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов,

– заверил Алексей Резников.

Министр обороны подчеркнул, что во всех областях украинский народ дает отпор врагу и приближает нашу победу.

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