Сумщина и Черниговщина дерутся: они спасают Киев от осады
4 марта 2022 , 09:42Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Резникова
В Сумской и Черниговской области продолжаются боевые действия. Наши военные дают оккупантам отпор.
Так они спасают Киев от осады. Ведь сейчас российские захватчики пытаются оцепить нашу столицу.
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Пока управление страной и армией не нарушено – у врага никаких шансов,
– заверил Алексей Резников.
Министр обороны подчеркнул, что во всех областях украинский народ дает отпор врагу и приближает нашу победу.
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