На Сумщине колонна россиян шла по селу, мирных просто расстреливали
7 марта 2022 , 18:07Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Российские войска развязали кровавую войну против Украины, убивая гражданское население. Враг устроил обстрел мирного населения в Сумской области.
Обстрел в Роменском районе
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал видео последствий обстрелов. Видео из Роменского района.
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Сообщается, что колонна российской техники шла по деревне. Оккупанты расстреливали дома мирных жителей.
Также под вражеские пули попала и школа в селе Перекрестовка.
Смотрите видео последствий вражеских обстрелов