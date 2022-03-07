На Сумщине колонна россиян шла по селу, мирных просто расстреливали

Российские войска развязали кровавую войну против Украины, убивая гражданское население. Враг устроил обстрел мирного населения в Сумской области.

Обстрел в Роменском районе

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий опубликовал видео последствий обстрелов. Видео из Роменского района.

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Сообщается, что колонна российской техники шла по деревне. Оккупанты расстреливали дома мирных жителей.

Также под вражеские пули попала и школа в селе Перекрестовка.

Смотрите видео последствий вражеских обстрелов