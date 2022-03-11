На Сумщине находится 104 пленных российских военнослужащих

По состоянию на 11 марта в Сумской области находится 104 пленных оккупантов. Почти 30 из них уже передали в Полтавскую область.

Председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что на Сумщине сейчас находится 75 имеющихся пленных оккупантов – одного из них поменяли на украинского защитника, который попал в плен.

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Еще 29 россиян, которых задержали наши бойцы, передали в Полтавскую область.

Смотрите видео российских пленных:

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