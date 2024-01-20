Инцидент произошел еще в июне 2023 года. Во время прохождения психологического тестирования в ТЦК призывник начал петь дифирамбы главе Кремля.

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Хотел жить в оккупации

Так, мужчина выразил свое восхищение Путиным. Он заявил, что российский диктатор поступил правильно, когда напал на Украину и сейчас убивает ее мирное население.

По словам призывника, жить в России лучше, чем в Украине. В качестве примера он приводил оккупированные Мариуполь и Мелитополь, полностью разрушенные солдатами страны – агрессорки.

Кроме того, военнообязанный ностальгировал по Януковичу.

Также мужчина распространял дезинформационные нарративы в отношении Вооруженных сил Украины. Он обвинял защитников в том, что они якобы обстреливают гражданских и мародерят.

В случае мобилизации призывник угрожал сразу сдаться в плен и выдать россиянам позиции ВСУ. Он объяснил свое намерение тем, что его дядя служит в оккупационной армии.

Относительно поклонника "русского мира" открыли дело. В ходе досудебного расследования подозреваемый признал вину. Суд приговорил его к 1 году испытательного срока, о чем говорится в приговоре Белопольского районного суда Сумской области.

Приговор суда / Фото Единый государственный реестр судебных решений

Случаи уклонения от мобилизации