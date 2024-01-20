Інцидент трапився ще у червні 2023 року. Під час проходження психологічного тестування у ТЦК призовник почав співати дифірамби очільнику Кремля.

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Хотів жити в окупації

Так, чоловік висловив своє захоплення Путіним. Він заявив, що російський диктатор вчинив правильно, коли напав на Україну і зараз вбиває її мирне населення.

За словами призовника, жити у Росії краще, ніж в Україні. Як приклад, він наводив окуповані Маріуполь та Мелітополь, вщент зруйновані солдатами країни – агресорки.

Крім того, військовозобов'язаний ностальгував за Януковичем.

Також чоловік поширював дезінформаційні наративи щодо Збройних сил України. Так, він звинувачував захисників у тому, що вони начебто обстрілюють цивільних і мародерять.

У разі мобілізації призовник погрожував одразу здатися у полон і видати росіянам позиції ЗСУ. Він пояснив свій намір тим, що його дядько служить в окупаційній армії.

Щодо прихильника "руського міра" відкрили справу. Під час досудового розслідування підозрюваний визнав провину. Суд засудив його до 1 року іспитового терміну, про що йдеться у вироку Білопільського районного суду Сумської області.

Вирок суду / Фото Єдиний державний реєстр судових рішень

Випадки ухилення від мобілізації