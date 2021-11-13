На Сумщине посреди улицы нашли трехметрового питона

В Шостке, что в Сумской области, на улице заметили огромную змею. Ее длина достигала около трех метров.

Змею возле мусорных баков увидели подростки. Они сообщили другой женщине. Та, в свою очередь, вызвала полицию.

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Жительница Шостки призналась, что сначала не могла поверить в такую находку.

Змея была мертва

Правоохранители прибыли на вызов и поняли, что пресмыкающееся уже не живое. Предварительно установили, что это питон, длиной более 3 метров.

Теперь выясняют обстоятельства, как питон оказался на улице. Ищут возможных владельцев.

Похожий случай в Киеве

В августе 2021 года в Киеве огромный удав сбежал от хозяйки. Это произошло во время прогулки возле экономического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Женщина отвлеклась, а змея исчезла в траве.

Через 5 дней удава нашли прохожие и вернули владелице.



Удав, сбежавший в Киеве / Фото "Сусіди. Голосіїв"