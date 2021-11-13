Змію біля сміттєвих баків побачили підлітки. Вони повідомили іншій жінці. Та, своєю чергою, викликала поліцію.
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Жителька Шостки зізналась, що спочатку не могла повірити у таку знахідку.
Змія була мертва
Правоохоронці прибули на виклик та зрозуміли, що плазун вже не живий. Попередньо встановили, що це пітон, довжиною у понад 3 метри.
Тепер з'ясовують обставини, як пітон опинився на вулиці. Шукають можливих власників.
Схожий випадок у Києві
У серпні 2021 року в Києві величезний удав втік від власниці. Це сталось під час прогулянки біля Економічного факультету Київського національного університета імені Тараса Шевченка. Жінка відволіклась, а змія зникла у траві.
Через 5 днів удава знайшли перехожі та повернули власниці.
Удав, що втік у Києві / Фото "Сусіди. Голосіїв"