Змію біля сміттєвих баків побачили підлітки. Вони повідомили іншій жінці. Та, своєю чергою, викликала поліцію.

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Жителька Шостки зізналась, що спочатку не могла повірити у таку знахідку.

Змія була мертва

Правоохоронці прибули на виклик та зрозуміли, що плазун вже не живий. Попередньо встановили, що це пітон, довжиною у понад 3 метри.

Тепер з'ясовують обставини, як пітон опинився на вулиці. Шукають можливих власників.

Схожий випадок у Києві

У серпні 2021 року в Києві величезний удав втік від власниці. Це сталось під час прогулянки біля Економічного факультету Київського національного університета імені Тараса Шевченка. Жінка відволіклась, а змія зникла у траві.

Через 5 днів удава знайшли перехожі та повернули власниці.



Удав, що втік у Києві / Фото "Сусіди. Голосіїв"