На Сумщине россияне грабят и расстреливают машины мирных украинцев
5 марта 2022 , 20:26Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Российские военные на Сумщине грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей.
Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал машины, которые стоят на выезде из региона. Оккупанты проверяют авто и спускают колеса.
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Сейчас из Сум нельзя безопасно уехать
Автомобили были вскрыты, а вещи – разбросаны. Очевидно, что перед тем русские разграбили транспорт.
Живицкий добавил, что сейчас из Сум, Тростянца, Лебедина и Ахтырки нельзя выехать безопасно.
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