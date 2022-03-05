На Сумщине россияне грабят и расстреливают машины мирных украинцев

5 марта 2022 , 20:26
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Источник:

телеграм Дмитрия Живицкого

Российские военные на Сумщине грабят и кое-где расстреливают машины украинских мирных людей.

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий показал машины, которые стоят на выезде из региона. Оккупанты проверяют авто и спускают колеса.

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Сейчас из Сум нельзя безопасно уехать

Автомобили были вскрыты, а вещи – разбросаны. Очевидно, что перед тем русские разграбили транспорт.

Живицкий добавил, что сейчас из Сум, Тростянца, Лебедина и Ахтырки нельзя выехать безопасно.

 


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Автор: Ольга Музика