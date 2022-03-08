На Сумщине – воздушная тревога
8 марта 2022 , 21:22Читати новину українською
Источник:телеграм Суспільного
В Сумской области по состоянию на 21:17 8 марта объявили о воздушной тревоге. В эпицентре опасности – Сумы, Лебедин и Тростянец.
Людям срочно нужно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.
Обратите внимание На это сложно смотреть, – очевидцы рассказали подробности авиаудара в Сумах, где погибли люди
Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.
Сумы, Лебедин, Тростянец – воздушная тревога,
– говорится в сообщении.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!