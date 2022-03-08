На Сумщине – воздушная тревога

В Сумской области по состоянию на 21:17 8 марта объявили о воздушной тревоге. В эпицентре опасности – Сумы, Лебедин и Тростянец.

Людям срочно нужно идти в укрытие гражданской защиты. Находиться там необходимо, пока не поступит сообщение об отбое воздушной тревоги.

Обратите внимание На это сложно смотреть, – очевидцы рассказали подробности авиаудара в Сумах, где погибли люди

Пренебрегать этим правилом нельзя. Оно спасает жизнь.

Сумы, Лебедин, Тростянец – воздушная тревога,

– говорится в сообщении.

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