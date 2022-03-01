На Сумщине враг минирует брошенную технику: есть жертвы среди гражданских из-за опрометчивости

В Сумской области российские войска минируют технику, которую они оставили. Из-за этого 28 февраля в селе Штеповка погиб местный житель.

Трагедия произошла, когда мужчина пытался проникнуть внутрь заброшенной техники. Поэтому людям советуют быть бдительными и очень осторожными.

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Лучше не прикасаться к вещам, которые оставили оккупанты

Без необходимости не пытайтесь проникнуть в заброшенную вражескую технику и не прикасайтесь к оставленным оккупантом вещам!

– говорят в Центре противодействия дезинформации.

Отметим, что Сумщина почти сразу попала под удар оккупанта. Сокрушительные авиаудары потерпела Ахтырка. Российские войска вошли и в сам областной центр. Местным жителям советовали не выходить на улицы и даже не приближаться к окнам, ведь возможны уличные бои.

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