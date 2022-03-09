На Сумщине захватчики обстреляли дом и базу отдыха: погиб человек и есть раненые, фото
9 марта 2022 , 03:43Читати новину українською
Источник:телеграм Дмитрия Живицкого
Похоже, что цинизму оккупантов просто нет предела. Враг продолжает обстреливать гражданские объекты в Украине.
В ночь на 8 марта 2022 года российская бомба попала в жилой дом в селе Бытица.
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Ситуация в Сумской области
Были уничтожены дом, офис агрофирмы и автомобиль. К сожалению, погиб один человек, еще один – был травмирован.
Третья бомба оккупантов попала в базу отдыха "Солнечная Поляна". Погибших нет, однако 4 человека получили ранения.
Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!
– добавил Живицкий.
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