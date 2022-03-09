У ніч на 8 березня 2022 року російська бомба влучила у житловий будинок у селі Битиця.

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Ситуація на Сумщині

Було знищено будинок, офіс агрофірми та автівку. На жаль, загинула одна людина, ще одна – була травмована.

Третя бомба окупантів потрапила у базу відпочинку "Сонячна Поляна". Загиблих немає, проте 4 людини зазнали поранень.

Ворог продовжує геноцид українського народу, вбиваючи мирних мешканців!,

– додав Живицький.

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