ЗМІ повідомляють, що енергетична галузь США досі розраховує на Росію та її союзників – Казахстан і Узбекистан. Зокрема, у отриманні приблизно половини урану, який живить її атомні електростанції.

До теми ЄС не має наміру забороняти імпорт російських енергоносіїв, – Боррель

Байден не згадав про уран

Як підкреслюють, ця галузь заохочує Білий дім, щоб він продовжував дозволяти імпорт урану з Росії, незважаючи на її вторгнення в Україну.

У США немає виробництва або переробки урану, хоча кілька компаній заявили, що хотіли б відновити внутрішнє виробництво в Техасі або Вайомінгу, якщо виробники ядерної енергії підпишуть довгострокові контракти на поставку,

– мовиться в повідомленні.

У документі, який оприлюднили США про заборону купівлі російської нафти не згадується про уран.



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