Из вертолетов, "Градов", САУ, БпЛА и даже пулеметов: за сутки Сумщина подверглась многочисленным атакам

Дмитрий Живицкий вечером 28 июня сообщил о многочисленных вражеских атаках на Сумщину. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие.

Глава Сумской ОВА заявил о гибели двух человек. Кроме того, известно о трех пострадавших.

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Сегодняшний день был "горячим" и очень громким в нашем приграничье. К сожалению, произошло наихудшее: мы потеряли людей. Двое – погибли. Трое – ранены,

– заявил Живицкий.

Хронология обстрелов

По словам главы ОВА, российские оккупанты после 10:00 начали обстреливать Краснопольщину. Также враг открывал огонь по отдельным населенным пунктам Великописаревской общины.

В частности, были авиационные обстрелы. Живицкий рассказал, что россияне запустили по Краснопольской и Миропольской общинам около 20 ракет геликоптеров. Вражеские вертолеты при этом не пересекали линию госграницы.

Уже после 11:00 захватчики били из "Градов". На территории Краснопольской области зафиксировали 30 "прилетов". Впоследствии по селам враг бил из САУ, пулеметов и станкового гранатомета.

Живицкий сообщил, что около 14:00 оккупанты снова ударили по Краснопольской общине. Тогда также было зафиксировано около 30 прилетов.

"После восемнадцати часов – еще 40 и еще 12 ударов из реактивных систем залпового огня по разным населенным пунктам общины. После полудня на одно из сел Великописаревской общины беспилотник сбросил взрывное устройство. После 20:00 ситуация повторилась", – рассказал председатель ОВА.

Оккупанты уже убили более 4,5 тысячи гражданских

ГСЧС Украины 28 июня обнародовала страшные данные о потерях среди гражданского населения. Российские оккупанты уже убили 4 731 человека.

Также с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили более ста тысяч жилых домов:

Донецкая область – 89 342;

Киевская область – 26 192;

Харьковская область – 6157;

Николаевская область – 5 449;

Запорожская область – 3612.

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