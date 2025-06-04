Россия оккупировала Андреевку и Водолаги на Сумщине, – DeepState

Несмотря на усилия Сил обороны, врагу все же удается продвигаться на отдельных участках фронта. К сожалению, Россия имеет новые успехи на Сумщине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

Смотрите также Перл-Харбор или Цусима 2․0: как Украина переписывает правила войны и что об этом пишут на Западе

Какова ситуация на фронте 4 июня

Ситуация на Сумщине продолжает усложняться. Согласно обновленной карте DeepState, врагу удалось захватить Андреевку и Водолаги, а также продвинулись возле Яблоновки.

Как писали аналитики несколько дней назад, продвижение россиян объясняется постоянным давлением и большим количеством пехоты.

Наши бойцы отмечают, что после поражения скопления противника, им удается очень быстро набежать в новой пачкой и едва удается успевать уничтожать эту орду,

– рассказывают они.

Что сейчас происходит на Сумщине: смотрите на карте

Параллельно россияне не оставляют попыток продвижения в Донецкой области. DeepState сообщают об успехах оккупантов возле Дилиевки. Село расположено к северо-востоку от Торецка.

Бои в Торецке и окрестных селах: смотрите на карте

Заметим, днем ранее DeepState сообщали о продвижении врага в Донецкой области, в частности возле Маркового, Часового Яра и Одрадного, а также в Андреевке.