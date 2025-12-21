Жители Грабовского отказались эвакуироваться, – Сумская ОГА о похищенных гражданских

Российские оккупанты принудительно вывезли более 50 гражданских лиц из села Грабовское на Сумщине. В населенном пункте жили люди, которые отказывались эвакуироваться на более безопасные территории Украины.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на комментарий заместителя начальника Сумской ОВА Владимира Бабича в эфире телемарафона.

Смотрите также Атаки и тяжелые потери: в ISW ответили, достигли ли россияне успеха во время наступления на Сумщину

Что известно о похищенных людях из Сумской области?

Владимир Бабич отметил, что Сумская область живет в режиме эвакуации с 2023 года и эти мероприятия происходят регулярно. Он уточнил, что власти постоянно проводят разъяснительные работы, чтобы население эвакуировалось. И те из людей, кто не проводит свою эвакуацию – подвергают себя большой опасности.

По Грабовскому, глава ОВА отметил, что в Краснопольской общине тоже продолжается эвакуация, а в самом селе было около 50 человек. В ближайших населенных пунктах – тоже было 20 до 30 человек. В то же время 56%, или две трети населения, которое находится в зоне принудительной эвакуации – в письменной форме отказывается эвакуироваться.

Они это пишут, заявляют в категорической форме, но взамен проводится постоянная работа, агитационное разъяснение, чтобы их оттуда вывезти. Так стало и в самом Грабовском, где жили исключительно все жители, которые отказались от эвакуации. Хочу еще сказать, что село Грабовское и Краснопольская община находятся непосредственно на границе с Российской Федерацией,

– рассказал Бабич.

Он подчеркнул, что сейчас там работают военные и проводятся стабилизационные действия. Однако комментировать ситуацию должны сами военную, поскольку ОВА там физически не присутствует. На вопрос, собирается ли власть активизировать эвакуацию в связи с тем, что оккупанты пересекают границу на новых участках, Бабич отметил, что эвакуация продолжается волнами. Когда боевые действия стихают – она замедляется, а когда растут – тогда усиливается.

Оккупанты вывезли 50 украинцев из Грабовского: что говорят военные?