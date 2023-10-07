По имеющейся информации, произошло это в Ахтырском районе Сумской области. Детальнее об инциденте журналистам рассказали в ГУНП в Сумской области.

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Что известно о гибели мальчика

Как отмечают правоохранители, взрыв произошел во дворе многодетной семьи. Мать мальчика рассказала, что она вместе с остальными детьми на момент инцидента находилась в доме.

Тем временем ее 14-летний сын принялся разбирать рыбачьи сетки во дворе. Вдруг раздался взрыв. Женщина сразу же выбежала во двор. Там она увидела, что мальчику сильно травмировало руки и тело.

Его госпитализировали в больницу. К сожалению, он умер от травм, полученных в результате взрыва.

Несколькими днями ранее стало известно о жутком инциденте на Киевщине. Там бригада электриков подорвалась на противотанковой мине.

Что известно о случае на Киевщине

Произошло это в поселке Макаров Киевской области, 5 октября. В результате подрыва на противотанковой мине пострадали три человека. Медики оказали им необходимую помощь.

Как отметили в ГСЧС, в 12:03 оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района сообщили о взрыве по улице Фрунзе, в районе кладбища.

В результате взрыва травмированы 3 человека, из них один человек в тяжелом состоянии госпитализирован в Киев, другие – от госпитализации отказались,

– подчеркнули спасатели.

Известно, что спасатели помогли сотрудникам экстренной медицинской помощи. Они перенесли потерпевшего в автомобиль.

Кроме пострадавших сотрудников, также повреждения получила техника. В частности, транспортные средства "ГАЗ 53" и Volkswagen. В ГСЧС добавили, что на месте происшествия работали 4 спасателя, а также одна единица техники.

Обратим внимание, что первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко озвучила план на предстоящие 10 лет для Украины. По ее словам, в течение 10 лет необходимо вернуть в эксплуатацию 80% потенциально заминированных территорий нашего государства.