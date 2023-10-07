За наявною інформацією, сталося це в Охтирському районі на Сумщині. Детальніше про інцидент журналістам розповіли у ГУНП у Сумській області.

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Що відомо про загибель хлопчика

Як зазначають правоохоронці, вибух стався на подвір'ї багатодітної родини. Матір хлопчика розповіла, що вона разом з рештою дітей на момент інциденту перебувала у домі.

Тим часом її 14-річний син взявся розбирати рибацькі сітки на подвір'ї. Аж раптом пролунав вибух. Тож, жінка відразу ж вибігла на подвір'я. Там вона побачила, що хлопчикові сильно травмувало руки та тіло.

Його госпіталізували до лікарні. На жаль, він помер від травм, отриманих внаслідок вибуху.

Кількома днями раніше стало відомо про моторошний інцидент на Київщині. Там бригада електриків підірвалася на протитанковій міні.

Що відомо про випадок на Київщині

Сталося це у селищі Макарів, що на Київщині, 5 жовтня. Внаслідок підриву на протитанковій міні постраждали троє людей. Медики надали їм необхідну допомогу.

Як зазначили у ДСНС, о 12:03 оперативно-диспетчерську службу Бучанського району повідомили про вибух на вулиці Фрунзе, у районі кладовища.

Внаслідок вибуху травмовано 3 особи, з них одну особу у тяжкому стані госпіталізовано до Києва, інші – від госпіталізації відмовилися,

– наголосили рятувальники.

Відомо, що рятувальники також допомогли співробітникам екстреної медичної допомоги. Вони перенесли потерпілого до автівки.

Крім постраждалих співробітників, також пошкоджень зазнала техніка. Зокрема, транспортні засоби "ГАЗ 53" та Volkswagen. У ДСНС додали, що на місці події працювали 4 рятувальники, а також одна одиниця техніки.

Звернімо увагу, що перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко озвучила план на майбутні 10 років для України. За її словами, упродовж 10 років необхідно повернути до експлуатації 80% потенційно замінованих територій нашої держави.