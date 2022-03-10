В Сумской области российская авиация попала в резервуар "Укрнафты"
Источник:телеграм Живицкого
В Малой Павловке авиации России 9 марта атаковала "Укрнефть". Из-за этого загорелся резервуар.
В начале ночи 10 марта оккупанты нанесли новый удар. Вероятно, попали в газопровод.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Оккупанты из самолетов попали в нефтяной резервуар в Сумской области
Подробности о ситуациях в регионе за 9 марта рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
- По его словам, враг оккупировал Боромлю. Там возникла проблема с хлебом – предприниматели боятся привозить его на оккупированную территорию. Похожая ситуация в Жигайловке и Новгородском.
- Орки также атаковали бомбами с самолетов и артиллерией Большую Писаревку: оборваны линии электропередач, погиб 13-летний парень и две женщины.
А в селе Малая Павловка авиация России нанесла удар по "Укрнафте", из-за чего загорелся резервуар нефти. Вот видео пожара:
Впоследствии Живицкий добавил, что в начале суток 10 марта российская авиация снова бомбила жилые кварталы в Ахтырке. Есть информация о попадании бомбы в газопровод, это сейчас проверяют.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!
Видео, как спасатели обезвреживают авиационную бомбу