В Сумской области российская авиация попала в резервуар "Укрнафты"

В Малой Павловке авиации России 9 марта атаковала "Укрнефть". Из-за этого загорелся резервуар.

В начале ночи 10 марта оккупанты нанесли новый удар. Вероятно, попали в газопровод.

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Оккупанты из самолетов попали в нефтяной резервуар в Сумской области

Подробности о ситуациях в регионе за 9 марта рассказал глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, враг оккупировал Боромлю. Там возникла проблема с хлебом – предприниматели боятся привозить его на оккупированную территорию. Похожая ситуация в Жигайловке и Новгородском.

– предприниматели боятся привозить его на оккупированную территорию. Похожая ситуация в Жигайловке и Новгородском. Орки также атаковали бомбами с самолетов и артиллерией Большую Писаревку: оборваны линии электропередач, погиб 13-летний парень и две женщины.

А в селе Малая Павловка авиация России нанесла удар по "Укрнафте", из-за чего загорелся резервуар нефти. Вот видео пожара:

Впоследствии Живицкий добавил, что в начале суток 10 марта российская авиация снова бомбила жилые кварталы в Ахтырке. Есть информация о попадании бомбы в газопровод, это сейчас проверяют.

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