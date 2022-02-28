В Сумской области задержали 8 российских оккупантов: захватчики, якобы, не знали, что ехали на в
Источник:Национальная полиция Украины
В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации.
О задержании группы вражеских военнослужащих сообщила Национальная полиция Украины.
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Полиция изъяла документы оккупантов
В одном из районов области полицейские вместе с территориальной обороной задержали 8 военных Российской Федерации.
Все они своими действиями посягали на территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность Украины. Нападающим от 20 до 30 лет. По их словам, они приехали на учебу и совсем не ожидали, что их отправили воевать.
Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины также им сообщили о подозрении в совершении преступлений против безопасности нашего государства.
Фото задержанных оккупантов / Фото Национальная полиция Украины
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