Россия нанесла удар по Сумам: есть попадания в многоэтажные дома, под завалами могут находиться люди

Россия нанесла удары управляемыми УАБами по Сумам и окрестностям города. По предварительным данным, противник применил 6 – 7 УАБ, повреждения получили как минимум 4 многоэтажных здания.

Об этом сообщает глава Сумской областной государственной администрации Олег Григоров.

Что известно о последствиях атаки?

По предварительной информации, российские войска нанесли по Сумам и окрестностям города удары 6–7 управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий пришлось на жилую застройку в Ковпаковском районе.

Россия нанесла удары УАБами по Сумам / Фото ГСЧС

В результате атаки повреждены как минимум четыре многоэтажных жилых дома. Сначала сообщалось, что под завалами одного из домов могут находиться люди.

Двое человек погибли в результате удара по дому. Также известно о пяти людях, пострадавших в результате авиаудара. Среди них – 13-летняя девочка. Трое человек находятся в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Из-под завалов уже спасли четырех человек, в том числе и ребенка. Однако там до сих пор могут находиться люди. Спасатели делают все, чтобы деблокировать их и потушить пожары.

На месте ударов работают экстренные и соответствующие службы. Специалисты расчищают завалы и устанавливают окончательные масштабы разрушений.

Именно о необходимости остановить такие жестокие удары по жизни ежедневно говорит Украина. Буквально сейчас у Америки есть шанс дать агрессору правильный сигнал о том, что справедливое давление будет, и войну нужно завершать. Мы рассчитываем, что законопроект Линдси Грэм в конечном итоге все-таки станет законом, и его рычаги помогут заставить Россию выбрать мир. Спасибо каждому и каждой, кто поддерживает это,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Жителей Сум призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы российских ударов.

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Напомним, 18 сентября Россия нанесла удар по Одессе реактивными дронами, атаковав многолюдное место в центральной части города. В результате атаки было повреждено 11-этажное административное здание – в частности, его фасад и остекление. В результате попадания возник пожар, охвативший несколько этажей здания.

На данный момент известно о 10 пострадавших, среди которых двое спасателей, у большинства – осколочные ранения. Людям оказали необходимую медицинскую помощь, а на месте развернули оперативный штаб.