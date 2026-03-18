В Сумах российский дрон вколотил по зданию ТЦК: среди пострадавших – подросток

Утром 18 марта Россия терроризировала Сумы дронами. Они атаковали здание областного ТЦК и СП. Также повреждены машины, соседние дома и магазин.

В результате атаки пострадали люди, в частности подросток. Об этом сообщили начальник Сумской ОГА Олег Григоров и МВА Сергей Кривошеенко.

Какие последствия попадания в Сумах?

В Сумской ОВА рассказали, что российский дрон неустановленного типа атаковал административное здание в Заречном районе города. Там возникло возгорание.

В результате удара пострадали два человека – женщина и 16-летний парень. Подросток получил нетяжелые ранения, когда был на остановке общественного транспорта во время взрыва. Травмированных госпитализировали.

По данным источников Суспильного, враг ударил по зданию Сумского областного ТЦК и СП. На момент атаки там находились охранники, уточнило Управление коммуникаций командования Сухопутных войск в комментарии 24 Каналу. Они не пострадали, но повреждено помещение.

Во время удара мобилизационные мероприятия там не проводили, а военные ранее были релоцированы.

В Сухопутных войсках добавили, что для России остаются в приоритете военные цели, в частности здания ТЦК. То есть, предполагают военные, удар был спланированным и сознательным, чтобы подорвать обороноспособность Украины и сорвать процесс мобилизации.

Последствия атаки дрона на Сумы / Фото Суспильного, Сумской ОГА

Рядом с местом прилета выбиты десятки окон и балконные блоки в двух многоэтажках. Повреждены машины и супермаркет, добавила местная власть и журналисты.

