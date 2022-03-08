Сумы и Харьков после бомбардировок, разбитая техника врага: видеодайджест 13 дня войны
8 марта 2022 , 22:05Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупационные войска зашли на территорию Украины еще 13 дней назад. С тех пор наша земля превратилась в их ад и орда начала разрушать города.
Каждый день Генштаб ВСУ показывает видеодайджест за день, который всегда вдохновляет на борьбу и демонстрирует несокрушимость народа. Однако 8 марта он особенный, поскольку начался с обращения наших защитниц к оккупантам.
Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Дайджест дня 8 марта от ВСУ: смотрите видео
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!