Сумы и Харьков после бомбардировок, разбитая техника врага: видеодайджест 13 дня войны

8 марта 2022 , 22:05
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Источник:

Генштаб ВСУ

Российские оккупационные войска зашли на территорию Украины еще 13 дней назад. С тех пор наша земля превратилась в их ад и орда начала разрушать города.

Каждый день Генштаб ВСУ показывает видеодайджест за день, который всегда вдохновляет на борьбу и демонстрирует несокрушимость народа. Однако 8 марта он особенный, поскольку начался с обращения наших защитниц к оккупантам.

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Дайджест дня 8 марта от ВСУ: смотрите видео

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Автор: Олександр Марчак