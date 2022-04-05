На Сумы направили 13 тонн гуманитарной помощи, – Артур Палатный

В город Сумы направляется 13 тонн гуманитарной помощи. Недавно гуманитарные грузы были доставлены в Чернигов и Бучу.

Об этом рассказал руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Напомним Оккупанты полностью вышли из Северского направления в Курскую область

"Волонтерский штаб "Украинская команда УДАР" продолжает доставлять гуманитарную помощь в Чернигов и Сумы. Эти города сильно пострадали от российских извергов, поэтому поддержка крайне необходима. Дмитрий Лантушенко заказал необходимые лекарства и их оперативно доставили в Сумы. Но сразу передали тем, кто в этом нуждался. Сейчас на подходе еще один груз на 13 тонн с продуктами питания и вещами", – заявил Артур Палатный.

По его словам, недавно гуманитарная помощь была доставлена ​​в Чернигов и Бучу.

Также доставили груз в Чернигов к Владиславу Атрошенко и Александру Ломако от депутатов Житомирского областного совета Олег Дзюбенко, Игорь Ходак и Игорь Гундич. На днях привезли гуманитарную помощь в Бучу. Сейчас планируем еще несколько выездов в пределах Киевской области, – рассказал Палатный.

Он поблагодарил каждого, кто сейчас круглосуточно работает над поиском, логистикой и доставкой грузов.

"Горжусь нашей командой! Работаем ради победы!" – подчеркнул руководитель волонтерского штаба "Украинской команды УДАРа".