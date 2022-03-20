Сумы стали одним из первых городов, куда прилетели ракеты: видео руин, которые оставляет враг

20 марта 2022 , 08:55
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Источник:

Минобороны Украины

Сумы стали одним из первых областных центров, куда прилетели российские ракеты. Оккупанты до сих пор непрерывно обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Орки потерпели поражение при попытке захватить город военным путем. Поэтому они подло открыли огонь по мирным жителям.

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Россияне наносят авиаудары по жилым кварталам, убивают взрослых и детей.
В Минобороны показали видео разрушенных Сум и заверили, что мы отомстим за каждый наш город.

За каждый выпущенный снаряд путинцев ждет расплата,
– отметили в Минобороны.

 

Разрушенные украинские города, смотрите видео:

 

Автор: Ольга Музика