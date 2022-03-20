Сумы стали одним из первых городов, куда прилетели ракеты: видео руин, которые оставляет враг
20 марта 2022 , 08:55Читати новину українською
Источник:Минобороны Украины
Сумы стали одним из первых областных центров, куда прилетели российские ракеты. Оккупанты до сих пор непрерывно обстреливают мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Орки потерпели поражение при попытке захватить город военным путем. Поэтому они подло открыли огонь по мирным жителям.
К теме В Сумах спасатели ликвидировали масштабный пожар, возникший из-за вражеских обстрелов
Россияне наносят авиаудары по жилым кварталам, убивают взрослых и детей.
В Минобороны показали видео разрушенных Сум и заверили, что мы отомстим за каждый наш город.
За каждый выпущенный снаряд путинцев ждет расплата,
– отметили в Минобороны.
Разрушенные украинские города, смотрите видео: