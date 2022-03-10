В Сумы заехали 36 автобусов: в Киевской области тоже продолжается эвакуация

В Сумы въехали 36 автобусов для эвакуации. В Белогородке в Киевской области тоже начали вывозить людей из горячих точек.

Место подачи автобусов в Сумах – Мемориал вечной славы (памятник Алеши) по улице Герасима Кондратьева.

Важно Ирпень, Буча, Гостомель, Бородянка: адреса для эвакуации в Киевской области от ОВА

"Суспільне Суми" сообщает, что в первую очередь эвакуируют людей с инвалидностью, беременных и женщин с детьми, а также пожилых людей. Загрузка начнется в 14:00 и продлится до 15:00. Также можно выехать на собственном транспорте.

Эвакуация в Киевской области:

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба рассказал, что в настоящее время в Белогородку происходит эвакуация людей из городов: Гостомель, Буча, Ирпень, Ворзель и Бородянка. В частности, на Бучу и Гостомель отправили 2 колонны.

Вчера эвакуировать людей в Белогородку закончили где-то в 2 часа ночи. Зашла очень большая колонна автомобилей, горожане размещали эвакуированных и делали все для того, чтобы люди хоть немного отошли от стресса.

Всего за вчера в Белогородку эвакуировали более 10 тысяч человек – более точные цифры предоставят позже.

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