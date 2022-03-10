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Важливо Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка: адреси для евакуації на Київщині від ОВА

"Суспільне Суми" повідомляють, що у першу чергу евакуюють людей з інвалідністю, вагітних та жінок з дітьми, а також людей старшого віку. Завантаження розпочнеться о 14.00 та триватиме до 15.00. Також можна виїхати власним транспортом.

Евакуація на Київщині:

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба розповів, що наразі до Білогородки відбувається евакуація людей з міст: Гостомель, Буча, Ірпінь, Ворзель та Бородянка. Зокрема на Бучу і Гостомель відправили 2 колони.

Вчора евакуйовувати людей до Білогородки закінчили десь о 2 годині ночі. Зайшла дуже велика колона автомобілів, містяни розміщали евакуйованих та робили все для того, аби люди хоч трохи відійшли від стресу.

Загалом за вчорашній до Білогородки евакуювали понад 10 тисяч людей – точніші цифри нададуть згодом.

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