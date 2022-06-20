Сунущий в Украину циклон принесет резкое похолодание, дожди и грозы

Погода в Украине в ближайшее время не будет стабильной. Сегодня, 20 июня, и во вторник 21 июня, к нам из Западной Европы придет жара.

Поэтому по всей стране на столбиках термометров днем следует ожидать температуру, которая превысит 30 градусов. Но синоптики предупреждают, что подобные температуры продержатся всего несколько дней.

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Циклон принесет дожди

Из-за такой жары активнее станет циклон со стороны Беларуси. Поэтому с середины недели малоподвижный и достаточно глубокий циклон с северо-запада приведет к похолоданию во всех областях.

С холодом придут и дожди, местами будут даже грозы. Поэтому во вторник и среду ожидаются температурные качели и перепады атмосферного давления. Синоптики предупреждают, что это может отрицательно сказаться на здоровье метеозависимых людей.

Прогноз на неделю

Во вторник 21 июня ночью в западных областях днем в центральных и северных регионах выпадет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории страны будет сухо. Ветер будет с порывами 7 – 12 метров в секунду. А в северных, центральных и западных областях порывы и шквалы достигнут до 17 – 22 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +15…+20 градусов, днем в западных областях +18…+23 градуса, на остальной части страны +29…+34 градуса.

Большую часть территории Украины ощутит похолодание уже в среду 22 июня. Дожди выпадут в северных, центральных и восточных областях. В западных, центральных и южных областях порывы ветра будут достигать 15 – 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +12...+17 градусов, на крайнем востоке до +21 градус. Днем столбики термометров достигнут +20…+25 градусов, в северных и центральных областях не больше +15…+20 градусов.

В четверг 23 июня дождя и прохлады следует ожидать жителям Левобережья. В других областях будет сухо и умеренно тепло. Порывы ветра не изменятся. Температура воздуха ночью достигнет +11...+16 градусов, днем воздух прогреется до +21...+26 градусов, в северных и восточных областях +18...+23 градуса.

В пятницу 24 июня дожди будут падать в Сумской области, в восточных областях и в Приазовье. Во всех остальных регионах будет сухо. Температура воздуха ночью будет +11...+16 градусов, днем +21...+26 градусов, в Закарпатье до +29 градусов. В северных, центральных и частично южных областях +16…+21 градус.

На выходные , 25 – 26 июня, небольшие дожди будут падать на Севере, Востоке и Центре Украины. Температура воздуха повысится на 2-4 градуса, но холоднее все равно будет на Левобережье.

Погода в Украине на 20 июня