Супермаркет в Киеве обвинили в продаже гуманитарной помощи: что говорят в торговой сети

Общественный активист и волонтер Горбунов обвинил супермаркет "Сільпо" в продаже гуманитарной помощи. На видео в соцсетях он показал товары, где, по словам мужчины, нет соответствующей маркировки на украинском.

Что говорят на такие обвинения в торговой сети "Сільпо", рассказывает 24 Канал.

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Активист обвинил "Сільпо" в продаже гуманитарной помощи

Мужчина утверждает, что в магазине "Сільпо" в ТРЦ "Гулливер" якобы реализуют товары, которые завозятся в Украину как гуманитарная помощь. Соответствующее видео он обнародовал в соцсетях. Также Горбунов отметил, что товары продаются без соответствующей маркировки.

Активист обвинил супермаркет: смотрите видео

Активист рассказал, что взял в магазине "Сільпо" суши и лимонад для того, чтобы спровоцировать конфликт, и вызвать на место полицию для освещения проблемы продажи гуманитарной помощи.

Я отказываюсь платить магазину "Сільпо" деньги так как они мошенники,

– написал активист в заявлении в полицию.

Мужчина также отметил, что администратор отказалась предоставить документы на товар.

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В "Сільпо" ответили на обвинения

Чтобы разобраться в ситуации, 24 Канал обратился за комментарием к торговой сети "Сільпо".

Сеть "Сільпо" не продает гуманитарную помощь. Мы продаем только товары, которые официально закупаем по рыночным ценам у поставщиков в Украине и за рубежом,

– отметили в пресс-службе.

Также там добавили, что гостю, опубликовавшему в соцсетях это видео, администрация супермаркета предлагала предоставить документы о закупке и ввозе товаров (сертификаты качества и так далее). Впрочем, по данным пресс-службы, мужчина "отказался от просмотра официальных документов".

"Заметим, что до сих пор в обращении может находиться ранее ввезенный товар без маркировки на государственном языке, поскольку раньше были законодательные упрощения. Однако это не означает, что товар без маркировки на украинском является гуманитарной помощью. Мы готовы открыто и публично давать разъяснения на эту тему, ведь мы знаем, сколько сил и ресурсов забирает поиск и логистика гумгрузов, поэтому нам особенно неприятны необоснованные обвинения", – отметили в "Сільпо".

Что говорят в полиции

направил официальный запрос в полицию Киева. Сейчас мы ждем ответа.

В комментарии ТСН в полиции подтвердили, что получили заявление о продаже якобы товара без маркировки в "Сільпо" в ТРЦ "Гулливер".

"Да, мужчина написал заявление в Печерское отделение полиции. Его зарегистрировали, но пока без квалификации. Будут выяснять все обстоятельства, что там происходит на смом деле", – рассказали в полиции Киева.

Также отметили, что это уже не первое подобное заявление от мужчины. Ранее он жаловался на продажу гуманитарной помощи в других торговых сетях.