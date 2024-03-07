Далее начнется разгар предвыборной гонки. Дональд Трамп уже понимает, как будет действовать против своего главного конкурента. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Трамп дальше будет давить на Байдена

В Соединенных Штатах Америки состоялся супервторник – то есть день, когда происходят праймериз, или первичные выборы, в наибольшем количестве штатов. По результатам голосования в 15 штатах предполагаемые Дональд Трамп и Джо Байден лидируют в своих партиях.

Главная конкурентка Трампа Никки Хейли одержала победу в штате Вермонт. Однако, к сожалению, этот результат не повлияет на общий. Супервторник фактически продемонстрировал, что альтернативы Трампу от республиканцев и Байдену от демократов – нет.

Эти два кандидата, если не произойдет какого-то форс-мажора, идут на выборы. Поэтому Трамп счастлив. Кроме темы с границей и борьбы с нелегалами, будет очень неприятная и болезненная тема для Байдена – Трамп будет поднимать тему его здоровья. Еще даже не разгар предвыборной гонки, а уже появились дискредитирующие Байдена материалы,

– отметил Борис Тизенгаузен.

Для этого, в частности, используют популярные соцсети, делая видео-нарезки с Джо Байденом, которые выставляют его в плохом свете. В общем для американцев очень важно, чтобы президент мог полноценно выполнять свои функции президента. Напомним, Байдену 81 год, а Трампу – 77.

Политтехнолог также добавил, что не стоит государственным чиновникам в Украине высказывать прямую критику относительно возможной победы Дональда Трампа. Этим может активно воспользоваться российская пропаганда, что уж точно не будет иметь хороших последствий.

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