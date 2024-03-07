Далі розпочнеться розпал передвиборчих перегонів. Дональд Трамп вже розуміє, як діятиме проти свого головного конкурента. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.
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Трамп далі тиснутиме на Байдена
У Сполучених Штатах Америки відбувся супервівторок – тобто день, коли відбуваються праймеріз, або ж первинні вибори, у найбільшій кількості штатів. За результатами голосування у 15 штатах передбачувані Дональд Трамп та Джо Байден лідирують у своїх партіях.
Головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі здобула перемогу у штаті Вермонт. Однак, на жаль, цей результат не вплине на загальний. Супервівторок фактично продемонстрував, що альтернативи Трампу від республіканців та Байдену від демократів – немає.
Ці два кандидати, якщо не станеться якогось форс-мажору, йдуть на вибори. Тому Трамп щасливий. Крім теми з кордоном та боротьби з нелегалами, буде дуже неприємна та болюча тема для Байдена – Трамп підійматиме тему його здоров'я. Ще навіть не розпал передвиборчих перегонів, а вже з'явилися дискредитувальні матеріали по Байдена,
– наголосив Борис Тизенгаузен.
Для цього, зокрема, використовують популярні соцмережі, роблячи відеонарізки з Джо Байденом, які виставляють його у поганому світлі. Загалом для американців дуже важливо, щоб президент міг повноцінно виконувати свої функції президента. Нагадаємо, Байдену 81 рік, а Трампу – 77.
Політтехнолог також додав, що не варто державним посадовцям в Україні висловлювати пряму критику щодо можливої перемоги Дональда Трампа. Цим може активно скористатися російська пропаганда, що вже точно не матиме хороших наслідків.
Вибори у США: останні новини
- Напередодні супервівторка Верховний суд США дозволив Дональду Трампу брати участь у праймеріз в Колорадо. Це рішення ухвалили на тлі 14-ї поправки до конституції, згідно з якою, причетним до заколоту особам заборонено займати державні посади. Випадок Трампа став винятком.
- У вівторок 6 березня партійні праймеріз, кокуси та інші види голосування відбулися: в Алабамі, Алясці, Американському Самоа, Арканзасі, Каліфорнії, Колорадо, Айові, Мені, Массачусетсі, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі, Теннессі, Техасі, Юті, Вермонті та Вірджинії. Чинний президент США Байден та експрезидент США Трамп здобули очікуване лідерство.
- Зауважимо, що після результатів супервівторка з'явилась інформація, що Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід з президентських перегонів. Про це стверджували у виданні The Wall Street Journal. Згодом Гейлі справді офіційно повідомила про намір згорнути свою кампанію.