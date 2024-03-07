Далі розпочнеться розпал передвиборчих перегонів. Дональд Трамп вже розуміє, як діятиме проти свого головного конкурента. Детальніше про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Трамп далі тиснутиме на Байдена

У Сполучених Штатах Америки відбувся супервівторок – тобто день, коли відбуваються праймеріз, або ж первинні вибори, у найбільшій кількості штатів. За результатами голосування у 15 штатах передбачувані Дональд Трамп та Джо Байден лідирують у своїх партіях.

Головна конкурентка Трампа Ніккі Гейлі здобула перемогу у штаті Вермонт. Однак, на жаль, цей результат не вплине на загальний. Супервівторок фактично продемонстрував, що альтернативи Трампу від республіканців та Байдену від демократів – немає.

Ці два кандидати, якщо не станеться якогось форс-мажору, йдуть на вибори. Тому Трамп щасливий. Крім теми з кордоном та боротьби з нелегалами, буде дуже неприємна та болюча тема для Байдена – Трамп підійматиме тему його здоров'я. Ще навіть не розпал передвиборчих перегонів, а вже з'явилися дискредитувальні матеріали по Байдена,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Для цього, зокрема, використовують популярні соцмережі, роблячи відеонарізки з Джо Байденом, які виставляють його у поганому світлі. Загалом для американців дуже важливо, щоб президент міг повноцінно виконувати свої функції президента. Нагадаємо, Байдену 81 рік, а Трампу – 77.

Політтехнолог також додав, що не варто державним посадовцям в Україні висловлювати пряму критику щодо можливої перемоги Дональда Трампа. Цим може активно скористатися російська пропаганда, що вже точно не матиме хороших наслідків.

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