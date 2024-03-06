По данным источников The Wall Street Journal, ожидается, что Хейли выступит с соответствующим заявлением в среду, 6 марта.

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Хейли приняла это решение на следующий день после "супервторника" – дня в календаре предварительного голосования в 15 штатах, когда на кону стоит наибольшее количество делегатов. Хейли выиграла только в штате Вермонт из 15 штатов, где проходили праймериз от Республиканской партии.

Что будет дальше

Вероятно, политик подчеркнет, что продолжит отстаивать свою консервативную внутреннюю и внешнюю политику и предостережет от некоторых опасностей. Речь идет об изоляционизме и отсутствии финансовой дисциплины, которые, по ее мнению, исходят из Вашингтона.

В начале кампании Хейли пообещала поддержать кандидата от Республиканской партии. Однако впоследствии она отказалась подтвердить это обязательство, когда ее спросили о ее сопернике Дональде Трампе.

Что я вам скажу, так это то, что у меня есть серьезные опасения по поводу Дональда Трампа. У меня есть еще более серьезные опасения относительно Джо Байдена,

– сказала Хейли в одном из интервью.

Решение Гейли снять свою кандидатуру гарантирует, что Трамп выиграет номинацию от Республиканской партии. Таким образом, политик снова встретится с Джо Байденом на выборах в ноябре 2024 года.

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