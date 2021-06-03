Супруги Байдены с официальным визитом посетят Елизавету II

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден 13 июня с официальным визитом посетят королеву Великобритании Елизавету II. Встреча состоится в Виндзорском замке.

Детали встречи Байденов и Елизаветы

Американский лидер посетит британскую королеву во время своего первого зарубежного турне. Это будет его первая встреча с Елизаветой ІІ на посту президента.

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Королева встретится с президентом Соединенных Штатов Америки и первой леди Джилл Байден в Виндзорском замке в воскресенье, 13 июня 2021 года,

– говорится в сообщении.

Что известно о поездке Байдена в Европу

Окончательное расписание европейской поездки президента еще обсуждают. Однако известно, что в Великобритании он пробудет с 11 по 13 июня, ведь в это время в Корнуолле будет происходить саммит G7.

Далее Байден поедет в Бельгию, где 14 июня он примет участие в саммите лидеров стран НАТО, а 15 июня – в саммите США – ЕС.

Позже американский президент отправится в Женеву, чтобы встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Политики среди прочего планируют обсудить вопрос Украины.