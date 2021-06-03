Деталі зустрічі Байденів та Єлизавети

Американський лідер відвідає британську королеву під час свого першого закордонного турне. Це буде його перша зустріч з Єлизаветою ІІ на посаді президента.

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Королева зустрінеться з президентом Сполучених Штатів Америки і першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку в неділю, 13 червня 2021 року,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про поїздку Байдена у Європу

Остаточний розклад європейської поїздки президента ще обговорюють. Однак відомо, що у Великій Британії він пробуде з 11 по 13 червня, адже у цей час у Корнуоллі відбуватиметься саміт G7.

Далі Байден поїде у Бельгію, де 14 червня він візьме участь у саміті лідерів країн НАТО, а 15 червня – у саміті США – ЄС.

Пізніше американський президент відправиться у Женеву, аби зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Політики серед іншого планують обговорити питання України.